Игроки «Фиорентины» подшутили над Кокориным

«Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле». Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле», - рассказал переводчик в интервью «Матч ТВ».