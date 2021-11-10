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Игроки «Фиорентины» подшутили над Кокориным

Вероника Полынина
1 час назад

Ассистент и переводчик Александра Кокорина Максим Долгий рассказал, как над футболистом шутят партнеры по «Фиорентине».

Игроки «Фиорентины» подшутили над Кокориным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Долгого, игроки «Фиорентины» оказались очень дружелюбными, а уругвайский защитник Мартин Касерес - любителем пошутить.

«Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле». Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал ее прямо в воротах на тренировочном поле», - рассказал переводчик в интервью «Матч ТВ».

Кроме того, Касерес приклеил на место Кокорина в раздевалке фотографию кнопочной Nokia с текстом на экране на русском языке: «Дежурный телефон тюремщика».

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Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину» зимой 2021 года. В текущем сезоне 30-летний нападающий сыграл в трех матчах серии А, не отметившись результативными действиями. Во всех встречах Кокорин выходил на замену, самое раннее - на 77-й минуте в игре с «Наполи» (1:2).

Футбол,Мартин Касерес,Александр Кокорин,
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