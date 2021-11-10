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Булыкин дал совет Кокорину

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что нападающий Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.

Булыкин дал совет Кокорину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кокорин играет за «Фиорентину». Однако у форварда не заладились дела в Италии. Александр практически не получает игрового времени. Он еще не забил за «фиалок» ни одного гола.

Булыкин считает, что Кокорину следует сменить команду, но при этом остаться в Европе.

«Я бы попробовал в Европе где-нибудь. Главное – чтобы была игровая практика. Надо вернуться на свой уровень», — цитирует Булыкина «Все про спорт».

Напомним, в России Кокорин до этого играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

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