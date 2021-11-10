Булыкин дал совет Кокорину

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что нападающий Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.

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Кокорин играет за «Фиорентину». Однако у форварда не заладились дела в Италии. Александр практически не получает игрового времени. Он еще не забил за «фиалок» ни одного гола.

Булыкин считает, что Кокорину следует сменить команду, но при этом остаться в Европе.

«Я бы попробовал в Европе где-нибудь. Главное – чтобы была игровая практика. Надо вернуться на свой уровень», — цитирует Булыкина «Все про спорт».