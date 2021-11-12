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МегаФон поддержит сборную России на решающем матче отбора на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад

МегаФон поддержит российскую сборную на решающем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Совместно с «Аэрофлотом» организован специальный рейс для 180 любителей футбола в хорватский Сплит, где 14 ноября и состоится решающий матч между сборными России и Хорватии.

МегаФон поддержит сборную России на решающем матче отбора на ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

«МегаФон является многолетним стратегическим партнером российского футбола и телеком-партнером российской сборной. В текущей ситуации в связи с ограничениями у болельщиков все меньше возможностей сопровождать команду на внешних играх. Мы понимаем ценность поддержки для сборной, поэтому вместе с «Аэрофлотом» организовали этот рейс, чтобы дать возможность фанатам футбола поддержать свою команду во время решающего матча», -— прокомментировал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В хорватский Сплит для поддержки нашей команды летят легенды российского футбола – Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Алексей Смертин. К ним также присоединятся болельщики, в том числе абоненты МегаФона, которые участвовали в конкурсах компании, и популярные блогеры.

Как отметил заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей Панов, Аэрофлот традиционно поддерживает российский спорт.

«На протяжении многих лет мы были партнерами РФС и перевозили сборную России по футболу. Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника», — рассказал он.

Решающий матч между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в 17:00 мск на стадионе «Полюд». Победа в итоговом матче отборочного чемпионата позволит российской сборной выйти в финальный этап чемпионата мира напрямую – с первого места в группе.

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