Бывший футболист клуба РПЛ оказался в реанимации с коронавирусом

Надежда Ковба, жена бывшего полузащитника «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии по футболу Дениса Ковбы, заявила о проблемах спортсмена со здоровьем. Она высказалась об этом в Instagram.

Фото: ФК «Крылья Советов» ФК «Крылья Советов»

По ее словам, 42-летний футболист заразился коронавирусом и оказался в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ковба призвала подписчиков помолиться за супруга.

Денис Ковба выступал за команду Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й годы, а затем вернулся в самарский клуб на год в 2010-м. В активе хавбека также несколько матчей за «Химки», с которыми он играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).