Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Бывший футболист клуба РПЛ оказался в реанимации с коронавирусом

Lenta.ru
1 час назад

Надежда Ковба, жена бывшего полузащитника «Крыльев Советов» и сборной Белоруссии по футболу Дениса Ковбы, заявила о проблемах спортсмена со здоровьем. Она высказалась об этом в Instagram.

Бывший футболист клуба РПЛ оказался в реанимации с коронавирусом
Фото: ФК «Крылья Советов»ФК «Крылья Советов»

По ее словам, 42-летний футболист заразился коронавирусом и оказался в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ковба призвала подписчиков помолиться за супруга.

Денис Ковба выступал за команду Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й годы, а затем вернулся в самарский клуб на год в 2010-м. В активе хавбека также несколько матчей за «Химки», с которыми он играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ковба забил два мяча в 35 матчах в составе сборной Белоруссии. Карьеру футболист закончил в 2012 году, с 2018-го начал тренерскую работу. На данный момент спортсмен возглавляет второй состав «Витебска».

Футбол,РПЛ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители