Модрич захотел продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

Срок действующего контракта хорвата с клубом истекает летом 2022 года, и он хочет продлить соглашение с «Реалом» еще на сезон, пишет As.

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Модрич мечтает поехать на ЧМ-2022 со сборной Хорватии, отобравшись на него напрямую. На этом турнире он хочет выступать как игрок «Реала».

Лука надеется, что прямой выход на чемпионат мира позволит ему сконцентрироваться на игре за «Реал». Модрич мечтает продлить контракт с «Мадридом» до 2023 года, чтобы подольше поиграть на новом «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в сентябре Модричу исполнилось 36 лет.