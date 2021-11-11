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Во время матча Россия — Кипр подрались болельщики

Чемпионат.com
1 час назад

Сегодня, 11 ноября, сборная России встречается с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия).

Во время матча Россия — Кипр подрались болельщики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болельщики устроили драку на стадионе.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр.

Сборная России быстро забила Кипру

Напомним, после восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 19 очков и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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