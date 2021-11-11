Сборная России разгромила Кипр в отборочном этапе на ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу в предпоследнем матче отборочного этапа на Чемпионат мира-2022, разгромив команду Кипра со счетом 6:0.
Счет в игре открыли уже на четвертой минуте. Первый и последний голы забил Александр Ерохин. Еще четыре мяча в ворота соперников отправили Федор Смолов, Александр Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.
Данную победу Sports.ru уже назвал крупнейшей с 8 июня 2019 года. Тогда сборная России разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0.
В следующий раз, 14 ноября, футболисты сыграют со своим главным соперником в отборочном этапе ЧМ-2022 — Хорватией. Игра решит судьбу России на чемпионате. Ничья или победа выведут сборную в Катар, а поражение отправит в стыки.