Сборная России разгромила Кипр в отборочном этапе на ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала победу в предпоследнем матче отборочного этапа на Чемпионат мира-2022, разгромив команду Кипра со счетом 6:0.

Фото: Reuters Reuters

Данную победу Sports.ru уже назвал крупнейшей с 8 июня 2019 года. Тогда сборная России разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0.