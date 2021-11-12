Ребенок в слезах выбежал на поле к Роналду

Вчера, в четверг, 11 ноября, в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» состоялся матч 9-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей – 0:0.

Фото: Reuters Reuters

Несмотря на отсутствие забитых мячей болельщикам этот матч может запомниться достаточно трогательным моментом, который произошёл сразу после финального свистка. На поле удалось прорваться маленькой девочке, целью которой было обняться с кумиром – 36-летним португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который не отказал своей поклоннице.

Криш сделал самый милый момент дня



Девочка ворвалась на поле ради обнимашек с кумиром – ну как тут отказать



Настоящий джентльмен pic.twitter.com/MEaLDXRav8— Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2021 Видео доступно в «твиттере» «Матч-ТВ».

Напомним, Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии – в активе обеих команд по 17 очков, однако португальце выше по дополнительным показателям. В заключительном туре эти команды встретятся между собой в Лиссабоне (Португалия).