Ребенок в слезах выбежал на поле к Роналду

Вчера, в четверг, 11 ноября, в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» состоялся матч 9-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Ирландии и Португалии, который завершился безголевой ничьей – 0:0.
Несмотря на отсутствие забитых мячей болельщикам этот матч может запомниться достаточно трогательным моментом, который произошёл сразу после финального свистка. На поле удалось прорваться маленькой девочке, целью которой было обняться с кумиром – 36-летним португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который не отказал своей поклоннице.
Напомним, Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии – в активе обеих команд по 17 очков, однако португальце выше по дополнительным показателям. В заключительном туре эти команды встретятся между собой в Лиссабоне (Португалия).
Роналду не сумел реализовать момент в матче с «Манчестер Сити».