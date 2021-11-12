Тьяго Алькантара может вернуться в «Барселону»

По информации источника, Хави обсуждал с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапорта возможное возвращение 30-летнего хавбека. Алькантара выступал за «Барселону» с 2008 года по 2013 год.

В текущем сезоне испанский футболист принял участие в 5-и матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей. До этого футболист выступал за мюнхенскую «Баварию», в составе которой стал победителем Лиги чемпионов в 2020 году. Также игрок выступал за бразильяский «Фламенго» и испанскеи клубы «Урека» и «Кельме».