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«Барселона» согласовала контракт с Дани Алвесом

Чемпионат.comиещё 12
2 часа назад

Бразильский защитник Дани Алвес возвращается в «Барселону». Стороны уже согласовали условия контракта, утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, стороны подпишут контракт на один сезон. «Барселона» вела переговоры напрямую с представителями 38-летнего футболиста. В настоящее время каталонцы ждут одобрение сделки со стороны Примеры. Новый главный тренер команды Хави хотел, чтобы опытный бразилец вернулся в команду.

«Барселона» согласовала контракт с Дани Алвесом
Фото: ReutersReuters

Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Он заблокировал его переход. В настоящее время Алвес является свободным агентом. В сентябре он покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Более того, он сказал, что его возвращение — вопрос одного телефонного звонка.

Футбол,Фабрицио Романо,Рональд Куман,
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