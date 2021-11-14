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Карпин: никакого "сверхрасслабона" в сборной России нет

Газета.Ruиещё 17
18 минут назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о настрое своих подопечных на отборочный матч к чемпионату мира по футболу против Хорватии, передает "Чемпионат.com".

Карпин: никакого "сверхрасслабона" в сборной России нет
Фото:  Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

"Никакого сверхрасслабона нет. А что, шуточки нельзя? Сесть в номере и смотреть в стену? Готовимся так же, как к другим играм. Естественно, нпряжение есть, и оно, думаю, завтра проявится", - сказал Карпин.

14 ноября команда Карпина в гостях сыграет со сборной Хорватии, которая отстает от лидирующей в группе сборной России на два очка. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Если Россия не проиграет, то выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года. В случае поражения, подопечные Валерия Карпина поспорят за путевку на мундиаль в стыковых матчах. Ранее экс-футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин считает, что игроки сборной России не должны думать о том, что в матче с Хорватией их устроит ничья.

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