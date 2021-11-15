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Названы два претендента на Икарди

Евро-футбол.Руиещё 2
50 минут назад

Аргентинский форвард Мауро Икарди, принявший решение сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, находится в сфере интересов двух грандов европейского футбола. Об этом рапортует Todofichajes.

Названы два претендента на Икарди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если верить источнику, заинтересованность в услугах нападающего «ПСЖ» проявляют мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». «Матрасники» подыскивают замену возрастному Луису Суаресу, а «бьянконери» недовольны уровнем игры Альваро Мораты.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Икарди составляет 35 миллионов евро. Парижский гранд готов расстаться с футболистом за эту сумму.

Футбол,Луис Суарес,Альваро Мората,
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