Названы два претендента на Икарди

Аргентинский форвард Мауро Икарди, принявший решение сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, находится в сфере интересов двух грандов европейского футбола. Об этом рапортует Todofichajes.

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Если верить источнику, заинтересованность в услугах нападающего «ПСЖ» проявляют мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». «Матрасники» подыскивают замену возрастному Луису Суаресу, а «бьянконери» недовольны уровнем игры Альваро Мораты.