Модрич: Хорватия будет играть агрессивно в матче с Россией

«Я играл несколько раз с Россией. Все эти игры была ничья. Мы знаем, что завтра нам нужна победа. Только так мы можем выйти на чемпионат мира. Увидим, как завтра сыграет Россия. Будем играть агрессивно. Допускаем, что будет массированная оборона от соперника.