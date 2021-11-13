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Модрич: Хорватия будет играть агрессивно в матче с Россией. Поддержка трибун поможет нам

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

Модрич: Хорватия будет играть агрессивно в матче с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Я играл несколько раз с Россией. Все эти игры была ничья. Мы знаем, что завтра нам нужна победа. Только так мы можем выйти на чемпионат мира. Увидим, как завтра сыграет Россия. Будем играть агрессивно. Допускаем, что будет массированная оборона от соперника.

Знаю почти всех игроков сборной России. Много хороших, молодых, талантливых футболистов. Но не хочу никого выделять. Любим играть в Сплите, поддержка здесь нам помогает. Уверен, это сыграет нам на пользу», — передаёт слова Модрича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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