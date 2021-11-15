Дин Смит возглавил футбольный клуб "Норвич"

С 2018 по 2021 год Смит возглавлял "Астон Виллу", 7 ноября он был отправлен в отставку после пяти поражений подряд клуба в чемпионате Англии. Под его руководством клуб вернулся в высший дивизион чемпионата страны, а также дошел до финала Кубка английской лиги. Также он возглавлял "Уолсолл" и "Брентфорд".