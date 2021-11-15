Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Дин Смит возглавил футбольный клуб "Норвич"

ТАССиещё 7
26 минут назад

Дин Смит назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Норвич". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Дин Смит возглавил футбольный клуб "Норвич"
Фото: © EPA-EFE/Peter Powell© EPA-EFE/Peter Powell

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на 2,5 года. 6 ноября клуб объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера команды.

С 2018 по 2021 год Смит возглавлял "Астон Виллу", 7 ноября он был отправлен в отставку после пяти поражений подряд клуба в чемпионате Англии. Под его руководством клуб вернулся в высший дивизион чемпионата страны, а также дошел до финала Кубка английской лиги. Также он возглавлял "Уолсолл" и "Брентфорд".

"Норвич" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 5 очков в 11 встречах. Следующий матч "Норвич" проведет дома против "Саутгемптона" 20 ноября.

Футбол,Даниэль Фарке,Дин Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители