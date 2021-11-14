Евросоюз решил выдать COVID-сертификат некоторым россиянам

Футбольные болельщики из России смогут получить европейский сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
«Чтобы получить цифровой COVID-сертификат ЕС, нужно предъявить действующий сертификат о полной вакцинации на английском языке. Нужно быть привитым вакциной „Спутник V“ или зарегистрированной в Евросоюзе», — сообщили РЕН ТВ в РФС.
Уточняется, что помимо сертификата о вакцинации можно предъявить документ о перенесенном в течении последних шести месяцев COVID. Но этот документ тоже должен быть на английском языке. Если у болельщика нет сертификата, ему предложат пройти экспресс-тест и при отрицательном результате получить сертификат ЕС.
Ранее члены Еврокомиссии заявили, что Россия готова представить документы о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса. В центре имени Н. Ф. Гамалеи сообщили, что к концу 2021 года ВОЗ, скорее всего, одобрит «Спутник V».