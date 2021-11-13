«Скажу честно, о ничьей в Хорватии никто не думает»

Карпин объяснил, почему матч с Хорватией не станет самым важным в его карьере

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Накануне решающего матча отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с национальной командой Хорватии наставник сборной России Валерий Карпин признался, что не считает этот матч самым важным в своей карьере, а также рассказал о состоянии футболистов перед встречей.

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Сборная России в группе H занимает первое место. Подопечные Валерия Карпина за девять туров набрали 22 очка и на два балла опережают идущую второй Хорватию. В очном матче, в котором решится судьба прямой путевки на мундиаль в Катаре, российским футболистам достаточно не проиграть – даже ничейный результат выведет команду на мировое первенство с первого места.

Наставник российской команды признался, что не считает предстоящий поединок самым важным в своей карьере, припомнив другой матч, когда он еще возглавлял «Ростов».

«Однозначно, нет. Думаю, такой у меня уже был (может, еще будет): «Ростов» — «Урал», боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас матч за выход, но, если что, есть второй шанс. Не сравнится абсолютно. Ощущения как перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного, не думаю, что испытаю что-то новое», — признался Карпин.

Во время пресс-конференции были приведены слова главного тренера соперников Злато Далича, который с уверенностью заявил, что Россия будет играть так, как позволит Хорватия. Карпин, в свою очередь отметил, что нет таких игр, где результат бы зависел только от одной команды.

«Не видел ни одной игры, чтобы одна команда играла, а другая стояла. В этом и заключается футбол: одна команда играет так, как позволяет соперник. У нас атакующий стиль игры, допустим, но у нас мяч просто отобрали. Не то, что не хотим атаковать, а просто мяч не забираем. Нет игр, зависящих от одной команды.



Что касается того, что нас устраивает ничья, то для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Это больше было бы похоже на проблему, чем нынешняя ситуация. Спросим у хорватов, хотели бы они поменяться местами?



Или, может, кто-то из вас? Хоть один», — высказался Карпин.

Защитник Георгий Джикия, который пришел на пресс-конференцию вместе со специалистом, признался, что в команде никто не думает о ничейным результате.

«Скажу честно, о ничьей в команде никто не думает. Мы будем выходить на поле и хотим сделать все, что задумали. Согласен с тренером, что не нужно думать о ничьей», — заявил футболист.

Также Джикия добавил, что большим плюсом для хорватов будет то, что поединок проходит на их стадионе, который обещает быть заполненным. Однако давить на самих игроков это не будет, поскольку они будут сконцентрированы только на игре.

«Конечно, разбирали, смотрели сильные стороны, как команда атакует. Без подробностей сейчас. Но работу провели. Стоит отмечать не по фамилиям, перечислять долго, футболисты квалифицированные. Отметим саму Хорватию. Сильный соперник, хороший», — подчеркнул защитник.

Карпин, говоря о тактическом разборе соперника, признался, что он ничем не отличается от первого матча, который Россия сыграла с Хорватией в сентябре.

«Подготовка сама по себе такая же. Как будет играть Хорватия, представляем. Не то, что знаем. Могут и 4-3-3, или 4-4-2 с ромбом как в Москве. С остальных точек зрения легче, конечно. Тогда познакомились за два дня до игры. Сейчас два с половиной сбора, если их можно так назвать», — отметил он.

При Карпине в национальной команде остро стоит вопрос с травмированными игроками. Специалист не обошел эту тему на пресс-конференции, заявив, что все футболисты, прилетевшие в Хорватию, здоровы и способны сыграть. Изменение в составе только одно после матча с Кипром – защитник Сергей Терехов получил повреждение и уже отправился в расположение клуба.

«Все, кто прилетел, здоровы. У Терехова сильный ушиб колена, не восстановился бы за два дня. Решили отправить сразу. Джикия сыграет, если ничего не случится за ночь. Все остальное завтра увидите», — поделился тренер.

По уже сложившейся традиции, именно футболист, который вместе с тренером отвечает на вопросы, выводит команду в матче с капитанской повязкой. При специалисте сборная сыграла уже шесть матчей, и в каждом из них капитан был разный (Джикия, Дмитрий Баринов. Федор Смолов, Алексей Сутормин и Александр Головин). Теперь же, с большой долей вероятности, эта традиция будет нарушена – Джикия уже был в роли капитана в первом матче с Хорватией. Тогда игра завершилась нулевой ничьей.

«Ну, если завтра выйдет с повязкой Джикия, то закольцуем историю. Но пока еще ничего не закольцовано», — заявил Карпин.