Аршавин: если Россия выстоит — это будет подвиг

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Хорватии в десятом туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
«Будет трудно выстоять. Если наши выстоят — это будет подвиг. Как не допустить контроля мяча хорватов в середине поля? Будем надеяться, что домашняя игра со словаками, когда произошло подобное, была провальной, и это не повторится. Больше мячом будут владеть хорваты, но надо не прижиматься к воротам. Нужно показывать зубы», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Встреча между сборными Хорватии и России пройдет в Сплите 14 ноября. «Газата.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.
После девяти туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России, набравшая 22 очка, лидирует в турнирной таблице группы H и опережает идущую на второй строчке Хорватию на два балла.
Ранее Аршавин заявил, что футболисты сборной России не должны думать о том, что в матче с Хорватией их устроит ничья.