Аршавин: если Россия выстоит — это будет подвиг

«Будет трудно выстоять. Если наши выстоят — это будет подвиг. Как не допустить контроля мяча хорватов в середине поля? Будем надеяться, что домашняя игра со словаками, когда произошло подобное, была провальной, и это не повторится. Больше мячом будут владеть хорваты, но надо не прижиматься к воротам. Нужно показывать зубы», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».