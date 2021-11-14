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Аршавин: если Россия выстоит — это будет подвиг

Газета.Ru
12 минут назад

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Хорватии в десятом туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Аршавин: если Россия выстоит — это будет подвиг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет трудно выстоять. Если наши выстоят — это будет подвиг. Как не допустить контроля мяча хорватов в середине поля? Будем надеяться, что домашняя игра со словаками, когда произошло подобное, была провальной, и это не повторится. Больше мячом будут владеть хорваты, но надо не прижиматься к воротам. Нужно показывать зубы», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Встреча между сборными Хорватии и России пройдет в Сплите 14 ноября. «Газата.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После девяти туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России, набравшая 22 очка, лидирует в турнирной таблице группы H и опережает идущую на второй строчке Хорватию на два балла.

Ранее Аршавин заявил, что футболисты сборной России не должны думать о том, что в матче с Хорватией их устроит ничья.

Футбол,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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