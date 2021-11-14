Тарасова: в России нет футбола

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Специалист считает, что российской команде нет смысла выходить в финальную часть первенства.

«Как они могут себя показать? Последнее место занять?» — добавила Тарасова.

14 ноября сборная России в Сплите встретится с командой Хорватии в матче десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. «Газата.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После девяти туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России, набравшая 22 очка, лидирует в турнирной таблице группы H и опережает идущую на второй строчке Хорватию на два балла.