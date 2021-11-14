Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Тарасова заявила, что в России нет футбола

Газета.Ru
1 час назад

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола.

Тарасова: в России нет футбола
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Специалист считает, что российской команде нет смысла выходить в финальную часть первенства.

«Как они могут себя показать? Последнее место занять?» — добавила Тарасова.

14 ноября сборная России в Сплите встретится с командой Хорватии в матче десятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. «Газата.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

После девяти туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России, набравшая 22 очка, лидирует в турнирной таблице группы H и опережает идущую на второй строчке Хорватию на два балла.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Хорватии в десятом туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Футбол,Татьяна Тарасова,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители