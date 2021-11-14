Выстоять любой ценой: самая сложная задача Карпина

Сборные России и Португалии роднит турнирная ситуация перед последним туром - нужно не проиграть. Но задача у Карпина сложнее.

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14 — 16 ноября в Европе пройдут матчи последнего тура группового этапа ЧМ-2022. 10 победителей групп поедут в Катар, еще 12 сборных разыграют оставшиеся места на мундиаль в стыковых матчах. Сборная России претендует на прямое попадание на ЧМ-2022, но нужно не проиграть на выезде Хорватии. Португалия сыграет с Сербией, Швеция - Испанией, Армения примет Германию, а Украина сразится с Боснией и Герцеговиной. Получите фрибет 2000 рублей от Winline и сделайте ставку на своего фаворита совершенно бесплатно!

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Хорватия - Россия: как не проиграть в Сплите?

В группе H перед последним туром на первое место претендуют только две команды - Россия и Хорватия. И именно они в Сплите разыграют первое место в группе. Пока команда Валерия Карпина впереди на 2 очка. Это значит, что россиянам хватит и ничьей. А вот хорватов устроит только победа.

Но подопечные Златко Далича играют дома, да и состав у них посильнее. В Москве в сентябре Россия смогла сыграть вничью - 0:0. Как-то будет на этот раз?

Учитывая уровень состава и домашний стадион, букмекер Winline считает Хорватию фаворитом в борьбе за первое место в группе. Сделать ставку на успех хозяев поля можно за 1.61. Ну а поставить на то, что команда Валерия Карпина не проиграет, можно с коэффициентом 2.37. Поставите 1000 рублей - получите 2370 на выплату. Неплохой вариант для болельщиков сборной России.

Португалия - Сербия: сербы не смогут огорчить Криштиану Роналду

Схожая ситуация и в группе А, где в последнем матче путёвку в Катар разыграют Португалия и Сербия. Португальцы не смогли обыграть Ирландию (0:0) и потеряли Пепе, который схлопотал красную карточку. Но с турнирной точки зрения эта потеря очков ничего для Португалии не меняет. Да, очков с Сербией поровну, но по дополнительным показателям португальцы сейчас выше. А это значит, что им достаточно сыграть вничью. Ну а Сербию устроит только победа.

Криштиану Роналду не забил в ворота Ирландии и упустил шанс переписать рекорд. В предстоящем матче Сербии ничего не остаётся, как рисковать и идти вперед. А это значит, что у звездного форварда обязательно будут шансы. Вряд ли Криштиану проведет две подряд встречи без забитых мячей. На гол Роналду Winline предлагает коэффициент 1.80. При этом шансы Португалии поехать в Катар оценивают смешным коэффициентом 1.16, а на Сербию можно поставить за 7.60.

Испания - Швеция: Луис Энрике должен поблагодарить Хвичу

Сборная Испании перед прошлым туром была не в лучшем положении: нужны были две победы, над Грецией и Швецией. Первую часть задачи команда Луиса Энрике выполнила, хоть и не без проблем, победила греков 1:0. А в параллельном матче царский подарок испанцам сделал Хвича Кварацхелия и сборная Грузии. Дубль футболиста "Рубина" принес Испании лидерство в группе. А Швеция, кажется, теперь совсем перестала верить в себя.

Златану Ибрагимовичу и компании теперь нужно победить Испанию на выезде. Winline в такой исход верить не сильно. Поставить на то, что Швеция возьмёт три очка и напрямую попадёт в Катар, дают коэффициент 8.60. А на команду Луиса Энрике дают 1.40.

Армения - Германия: сказка Капарроса закончилась

Сборная Армении влюбила в себя в начале отборочного цикла, но к его концу карета превратилась в тыкву, а мечты болельщиков на путевку в Катар рассеялись. Шансы на второе место есть, но лишь математические. Да и играть предстоит с Германией.

Тем более, что три дня назад армяне проиграли Северной Македонии 0:5. Оправиться от такого удара практически невозможно. Да, у Германии нет мотивации, но уровень команд несопоставим. Да и в моральном плане команда Ханса-Дитера Флика куда в более выгодном положении: футболисты обеспечили себе билет в Катар и наслаждаются футболом.

Поставить на Германию в БК Winline можно с коэффициентом 1.11, а на то, что Армения не проиграет, дают коэффициент 6.78.

Босния и Герцеговина - Украина: последний шанс Петракова

Александр Петраков на посту главного тренера сборной Украины сменил Андрея Шевченко после Евро-2020. Результаты пока не выдающиеся, зато ярких цитат новый тренер выдал множество. И успел разругаться с рядом игроков. В сложившейся ситуации то, что у украинцев сохранились шансы на поездку в Катар, можно назвать чудом.

Вообще, положение, в котором оказались украинцы, очень необычное. В 7 матчах команда ни разу не проиграла, забивала в каждой игре. Но всего одна победа и о первом месте можно забыть. Да и на второе шансы не так велики. Для начала нужно завершить отборочный цикл гостевой победой над Боснией. А затем надеяться, что Франция, уже обеспечившая себе путевку на мундиаль, обыграет Финляндию. Не самый невероятный расклад. Да и единственная победа Украины в отборочном цикле была над Финляндией, что дает желто-синим преимущество в личных встречах.

Winline считает сборную Украины фаворитом. Победа подопечных Александра Петракова идёт за 2.24, а на выигрыш боснийцев дают коэффициент 3.25.