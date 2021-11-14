14 ноября в отборочном матче ЧМ-2022 сыграют сборные Хорватии и России. В очном противостоянии команды решат, кто может заказывать билеты в Катар, а кому предстоит пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи. Нашей команде нужно не проиграть! Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Хорватия - Россия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 14 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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14 ноября в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России на выезде в Сплите сыграет со сборной Хорватии. Видеотрансляцию матча покажет Первый канал. Прямой эфир и онлайн начнутся в 17:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную Хорватии фаворитом встречи. Сделать ставку на победу команды Златко Далича можно с коэффициентом 1.62, что соответствует 60% вероятности. Победа россиян оценена котировкой 5.80 (17%), а ничья идет за 4.25 (23%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.85. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.95. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Хорватия - Россия: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 14 ноября

Сборные Хорватии и России наконец встретятся, чтобы решить, кто выиграет отборочную группу и получит прямую путевку в Катар. К решающему матчу чуть впереди наша сборная: преимущество команды Карпина над соперником - 2 очка. Это значит, что в Сплите сборную России устроит и ничья. А вот хорватам, чтобы занять 1-е место, обязательно нужно победить.

Как признался главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, он ждал, что Россия потеряет очки в сентябре или октябре. Но этого не случилось. И, тем не менее, хорваты подходят к очной встрече уверенными в себе. Во-первых, они будут играть дома, в Сплите, где особая атмосфера, где национальная команда не играла уже давно.

Во-вторых, Хорватия сильнее по составу. Как ни крути, у сборной России нет в составе игроков уровня Луки Модрича, пусть звездный хорват и постарел. Из потерь у Хорватии лишь Матео Ковачич. Серьезный игрок, но все-таки заменимый. Да и в целом, и выбор у Златко Далича побольше, и класс повыше. Но этот класс, как известно, легко может быть бит порядком на футбольном поле.

В Москве в сентябре команды сыграли 0:0. Хорватия тогда была без Модрича и еще ряда игроков, а сборная России проводила первый матч под руководством Валерия Карпина. Показалось, что хорваты не слишком упирались, нулевая ничья их полностью устроила, а сборная России хотя и имела несколько неплохих подходов, не смогла забить.

На что ставить в предстоящей встрече? Букмекеры склоняются к тому, что как минимум 3 гола мы увидим. Но вообще 3 из 5 последних очных встреч России и Хорватии завершились со счетом 0:0. Да, все помнят четвертьфинал ЧМ-2018 с голевой феерией, но сейчас вперед бежать никто не будет, с первых минут открытой игры не будет. Чем ближе к концу матча, тем больше сборная России будет прижиматься к своим воротам. Ну а кто окажется прав - увидим. Но ставка на ТМ 2.5 гола имеет смысл. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.95.

Хорошо смотрится ставка на то, что 2-й тайм окажется результативнее 1-го. В первом игровом отрезке форсировать события никто не будет. Сборная Хорватии прекрасно понимает, что можно нарваться на контратаку, а России торопиться точно некуда. А вот во 2-м тайме или тем, или другим придется раскрываться. Либо хорваты будут стремиться забить решающий гол, либо же команда Карпина вынуждена будет раскрываться в попытке сравнять счет. Поставить в БК «Фонбет» на то, что 2-й тайм будет результативнее 1-го, можно с коэффициентом 2.00.