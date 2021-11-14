Сборная России огласила состав на решающий матч против Хорватии

Сборная России по футболу назвала участников стартового состава на матч против Хорватии. Соответствующая запись появилась странице сборной в Instagram.
В состав вошли Матвей Сафонов и Алексей Ионов (из команды «Краснодар»), Дмитрий Баринов и Федор Смолов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Федор Кудряшов (турецкий «Антальяспор»), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Головин (французский «Монако»), а также Зелимхан Бакаев («Спартак»).
Георгий Джикия («Спартак») назначен капитаном команды.
Запасные: Маринато Гильерме («Локомотив»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Данил Глебов («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), а также «зенитовцы» Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Андрей Мостовой и Александр Ерохин.
Сборная России сыграет против Хорватии 14 ноября в хорватском Сплите в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель группы выйдет на ЧМ напрямую. Вторая команда будет пробиваться на турнир через стыковые матчи.