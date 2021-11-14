Сборная России огласила состав на решающий матч против Хорватии

Сборная России по футболу назвала участников стартового состава на матч против Хорватии. Соответствующая запись появилась странице сборной в Instagram.

Сборная России сыграет против Хорватии 14 ноября в хорватском Сплите в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель группы выйдет на ЧМ напрямую. Вторая команда будет пробиваться на турнир через стыковые матчи.