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Сборная России огласила состав на решающий матч против Хорватии

Ювелина Бернст
51 минуту назад

Сборная России по футболу назвала участников стартового состава на матч против Хорватии. Соответствующая запись появилась странице сборной в Instagram.

Сборная России огласила состав на решающий матч против Хорватии
Фото: РФСРФС

В состав вошли Матвей Сафонов и Алексей Ионов (из команды «Краснодар»), Дмитрий Баринов и Федор Смолов («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Федор Кудряшов (турецкий «Антальяспор»), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Головин (французский «Монако»), а также Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Георгий Джикия («Спартак») назначен капитаном команды.

Запасные: Маринато Гильерме («Локомотив»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Данил Глебов («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван СергеевКрылья Советов»), а также «зенитовцы» Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Андрей Мостовой и Александр Ерохин.

Сборная России сыграет против Хорватии 14 ноября в хорватском Сплите в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Победитель группы выйдет на ЧМ напрямую. Вторая команда будет пробиваться на турнир через стыковые матчи.

Футбол,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Никита Хайкин,Зелимхан Бакаев,Федор Смолов,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Иван Сергеев,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Алексей Сутормин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Алексей Ионов,Данил Круговой,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
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