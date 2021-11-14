Сборная России потерпела поражение в матче с Хорватией

Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии в рамках отборочного матча Чемпионата мира-2022. Игра прошла Сплите на стадионе «Полюд».

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Перед встречей сборная России занимала первое место в группе H, набрав 22 очка за 9 матчей, ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20). Хорватии для первого места нужна была только победа, Россия же хватило бы и ничьей.

Единственный гол в игре на 80-й минуте в свои ворота забил защитник россиян Федор Кудряшев.