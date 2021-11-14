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Сборная России проиграла Хорватии и не смогла напрямую попасть на ЧМ

Ювелина Бернст
41 минуту назад

Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии в рамках отборочного матча Чемпионата мира-2022. Игра прошла Сплите на стадионе «Полюд».

Сборная России потерпела поражение в матче с Хорватией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед встречей сборная России занимала первое место в группе H, набрав 22 очка за 9 матчей, ближайшим преследователем россиян является Хорватия (20). Хорватии для первого места нужна была только победа, Россия же хватило бы и ничьей.

Единственный гол в игре на 80-й минуте в свои ворота забил защитник россиян Федор Кудряшев.

Таким образом, России придется побороться за путевку на Мундиаль в стыковых матчах.

Российским фанатам запретили свободно ходить в Хорватии

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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