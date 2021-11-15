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Определились девять участников ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 14
4 часа назад

По итогам матчей квалификации чемпионата мира 2022 года, которые состоялись 14 ноября, определились ещё три сборные, которые выступят на турнире. Путёвки на чемпионат мира 2022 года завоевали Хорватия, Сербия и Испания.

Определились девять участников ЧМ-2022
Фото: www.championat.comwww.championat.com

Сборная Хорватии обыграла Россию со счётом 1:0 и заняла 1-е место в своей группе. Сербия вырвала победу в матче с Португалией (2:1) и обошла соперника в турнирной таблице. Испания с минимальным счётом обыграла Швецию (1:0) и осталась на 1-м месте в своей группе.

Из перечисленных групп в стыковые матчи прошли сборные России, Португалии и Швеции.

Уже известны девять команд, которые сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2022 года. Путёвку на турнир в качестве организатора получил Катар. Досрочно гарантировала себе поездку на чемпионат мира сборная Бразилии. В европейской квалификации первые места в группах уже заняли Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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