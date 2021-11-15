Определились девять участников ЧМ-2022

По итогам матчей квалификации чемпионата мира 2022 года, которые состоялись 14 ноября, определились ещё три сборные, которые выступят на турнире. Путёвки на чемпионат мира 2022 года завоевали Хорватия, Сербия и Испания.

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Сборная Хорватии обыграла Россию со счётом 1:0 и заняла 1-е место в своей группе. Сербия вырвала победу в матче с Португалией (2:1) и обошла соперника в турнирной таблице. Испания с минимальным счётом обыграла Швецию (1:0) и осталась на 1-м месте в своей группе.

Из перечисленных групп в стыковые матчи прошли сборные России, Португалии и Швеции.