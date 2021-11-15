Бывший полузащитник сборной Хорватии Йерко Леко поделился мнением о разнице подходов к игре российских и хорватских футболистов. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

Леко отметил, что сборная России имеет шансы выйти на чемпионат мира через стыковые матчи, и призвал ее изменить философию игры.

«Мы в Хорватии играем за семью, фанаты дают нам импульс, мы играем, чтобы болельщики и наша Хорватия, как семья, были довольны. Мы играем не за деньги — это нужно разбудить в российских футболистах», — заметил Леко.

Леко заявил, что хорваты ожидали более инициативной игры со стороны сборной России. По мнению спортсмена, российской команде не хватило уверенности, и Хорватия заслуженно одержала победу.

Также совет российской команде на стыковые матчи дал помощник главного тренера сборной Хорватии Ведран Чорлука.

«Надо добавить яйца в ключевых играх», — рекомендовал он.

В воскресенье, 14 ноября, россияне проиграли хорватам на выезде со счетом 0:1. Единственный мяч забил Федор Кудряшов, поразивший свои ворота на 81-й минуте матча. Сборная России с 22 очками заняла второе место в группе H и не смогла напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре. Благодаря победе хорваты набрали 23 очка и успешно отобрались на мундиаль.