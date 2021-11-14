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Украинский комментатор отпраздновал автогол Кудряшова в прямом эфире

News.ru
1 час назад

Комментатор украинского телеканала «Футбол 3» эмоционально отпраздновал автогол российского защитника Фёдора Кудряшова в матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии. Подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде «шашечным» со счётом 0:1. Игра проходила в Сплите.

Украинский комментатор отпраздновал автогол Кудряшова в прямом эфире
Фото: Михаил Шапаев/rfs.ruМихаил Шапаев/rfs.ru

После автогола в исполнении российского защитника Фёдора Кудряшова комментатор закричал в прямом эфире.

Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Фёдор Кудряшов! Брависсимо! — воскликнул комментатор.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) — на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах.

Карпин прокомментировал поражение в матче со сборной Хорватии

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

Футбол,Татьяна Тарасова,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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