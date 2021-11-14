Украинский комментатор отпраздновал автогол Кудряшова в прямом эфире

Комментатор украинского телеканала «Футбол 3» эмоционально отпраздновал автогол российского защитника Фёдора Кудряшова в матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии. Подопечные Валерия Карпина проиграли на выезде «шашечным» со счётом 0:1. Игра проходила в Сплите.

Фото: Михаил Шапаев/rfs.ru Михаил Шапаев/rfs.ru

После автогола в исполнении российского защитника Фёдора Кудряшова комментатор закричал в прямом эфире.

Мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Фёдор Кудряшов! Брависсимо! — воскликнул комментатор.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) — на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах.