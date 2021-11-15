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Роналду установил антирекорд за всю свою карьеру

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ни разу не пробил по воротам в матче отбора к ЧМ-2022 против Сербии (1:2). Об этом сообщает Squawka. 36-летний форвард впервые в своей карьере не смог пробить по воротам в матче квалификации к ЧМ.

Роналду установил антирекорд за всю свою карьеру
Фото: ReutersReuters

Напомним, уже на второй минуте полузащитник Ренату Санчес открыл счет в матче. На 33-й минуте серб Душан Тадич забил ответный мяч. На 90-й минуте Александр Митрович сборную Сербии вперед. Таким образом, сборная Сербии заняла первое место в группе А, набрав 20 очков.

Португалия опустилась на вторую строчку, имея в активе 17 баллов. Португальцы поборются за выход на чемпионат мира в стыковых матчах.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира пройдет 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах Катара. Ранее сборная России установила личный антирекорд за последние четыре года.

Футбол,Александр Митрович,Душан Тадич,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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