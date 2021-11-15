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Кудряшов закрыл комментарии в Instagram после критики в свой адрес

RT на русскомиещё 6
36 минут назад

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов закрыл комментарии в своём Instagram-аккаунте после многочисленной критики.

Кудряшов закрыл комментарии в Instagram
Фото: © РФС© РФС

На его странице стали появляться критические и оскорбительные сообщения после автогола в матче с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. На 81-й минуте Фёдор срезал мяч в свои ворота, а встреча так и завершилась со счётом 0:1.

Таким образом, Россия вышла в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Подопечным Валерия Карпина предстоит провести их весной.

Ранее защитник сборной Хорватии Деян Ловрен отметил потрясающую игру Матвея Сафонова в матче с Россией.

Футбол,Матвей Сафонов,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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