Кудряшов закрыл комментарии в Instagram

На его странице стали появляться критические и оскорбительные сообщения после автогола в матче с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. На 81-й минуте Фёдор срезал мяч в свои ворота, а встреча так и завершилась со счётом 0:1.