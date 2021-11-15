Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

У жены забившего автогол игрока сборной России Кудряшова потребовали деньги

Lenta.ru
1 час назад

Пользователь Instagram потребовал деньги у Анастасии Кудряшовой, супруги защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. Об этом жена игрока сообщила в своем профиле.

Мужчина с ником vitaly_aristokrat поинтересовался у девушки, почему футболист ему не отвечает. Он также рассказал, что из-за автогола Кудряшова он проиграл 1500 рублей на тотализаторе, поэтому теперь защитник должен ему денег. «У него их и так много», — добавил пользователь.

@nastya.kudryashova

Кудряшова выложила скрин переписки, сопроводив его смайлами. Кроме того, жена футболиста спросила у болельщика номер карты.

«Ну что мне, пойти повеситься?» Фатальные ошибки россиян

Кудряшов поразил свои ворота на 80-й минуте решающей встречи квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии. Гол оказался единственным в матче, из-за поражения россияне не смогли напрямую попасть на мундиаль. За право выступить в финальной части турнира команда поборется в стыковых матчах.

Футбол,Видео,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители