Пользователь Instagram потребовал деньги у Анастасии Кудряшовой, супруги защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. Об этом жена игрока сообщила в своем профиле.

Мужчина с ником vitaly_aristokrat поинтересовался у девушки, почему футболист ему не отвечает. Он также рассказал, что из-за автогола Кудряшова он проиграл 1500 рублей на тотализаторе, поэтому теперь защитник должен ему денег. «У него их и так много», — добавил пользователь.

@nastya.kudryashova

Кудряшова выложила скрин переписки, сопроводив его смайлами. Кроме того, жена футболиста спросила у болельщика номер карты.