Тарасов прокомментировал поражение сборной России от Хорватии

"Ребята, давайте не будем хейтить. И отдельно Феде Кудряшову хочу сказать: не расстраивайся, со всеми бывает. Мы верим в вас всё равно. Ждём весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира", - сказал Тарасов.