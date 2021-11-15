Накануне сборная России проиграла Хорватии (0:1) в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Эта победа вывела хорватов на мунидаль, а вот российской сборной предстоят стыковые матчи. Портал inoprosport.ru собрал реакцию местных болельщиков с сайта 24Sata.hr.

Reno1: — Если по справедливости, то Россия ну никак не заслуживала быть первой. Даже с большой натяжкой.

Robert99: — Да уж… выходим на мировое первенство благодаря голу россиян в свои ворота…Тем не менее, если смотреть на статистику, становится очевидным, что мы все равно были лучше.

Kaj te briga: — Бог наказал россиян. Они играли в по-настоящему позорный футбол.

Baggjo: — Выиграли у русских при помощи автогола? Ну что это за победа!?

SefCjevara: — Это не Хорватия выиграла этот матч, а Россия сама его проиграла.