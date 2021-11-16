Карпин отказался принимать извинения Кудряшова за автогол

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» оценил действия защитника команды Федора Кудряшова в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии.

Специалист рассказал, что Кудряшов подошел к нему перед вылетом в Москву и захотел извиниться. Карпин отказался принимать извинения игрока, заявив, что это футбол, и такая ошибка могла случиться с каждым.

Автогол Кудряшова стал единственным мячом, забитым в матче заключительного тура отбора к ЧМ-2022. Победа позволила хорватской сборной опередить команду Карпина и занять первое место в группе H.