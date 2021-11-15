Карпин раскритиковал футболистов за игру против Хорватии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил выступление команды в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Специалист принял участие в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

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52-летний специалист признался, что переоценил способности своей команды. По его мнению, российские футболисты не играли в футбол в матче против Хорватии.

«Лучше бы мы уступили 0:3, но при этом пытались играть в футбол», — сказал Карпин.

Он пояснил, что считает самым страшным именно то, что его подопечные не стремились двигать мяч вперед и искать варианты в атаке.

Карпин подчеркнул, что не имеет никаких претензий к настрою и самоотдаче подопечных — по его словам, проблемы с игрой связаны со страхами футболистов. Карпин также признался, что не уверен, что сумеет психологически подготовить футболистов к стыковым матчам весной следующего года.