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Карпин отказался считать футболом игру сборной в матче против Хорватии

Lenta.ru
21 минуту назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил выступление команды в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Специалист принял участие в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

Карпин раскритиковал футболистов за игру против Хорватии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

52-летний специалист признался, что переоценил способности своей команды. По его мнению, российские футболисты не играли в футбол в матче против Хорватии.

«Лучше бы мы уступили 0:3, но при этом пытались играть в футбол», — сказал Карпин.

Он пояснил, что считает самым страшным именно то, что его подопечные не стремились двигать мяч вперед и искать варианты в атаке.

Карпин прокомментировал поражение в матче со сборной Хорватии

Карпин подчеркнул, что не имеет никаких претензий к настрою и самоотдаче подопечных — по его словам, проблемы с игрой связаны со страхами футболистов. Карпин также признался, что не уверен, что сумеет психологически подготовить футболистов к стыковым матчам весной следующего года.

Сборная России проиграла в заключительном матче отбора и уступила лидерство в группе. Завершив отборочный турнир на втором месте российская команда продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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