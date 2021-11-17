Украину исключили из соперников России в стыковых матчах к ЧМ-2022

В полуфинале стыкового турнира в квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией. Эти сборный попали в число несеяных команд. Стыковые игры пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября. Для выхода в финальную часть чемпионата мира надо обыграть двух соперников.