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Официально: Украина не сможет сыграть с Россией в стыковых матчах к ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 37
19 минут назад

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить сборную Украины из списка возможных соперников национальной команды России в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года, передает сайт организации.

Украину исключили из соперников России в стыковых матчах к ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какие ограничение применяются? Сборные Украины и России будут разведены", - сообщает пресс-служба УЕФА.

В полуфинале стыкового турнира в квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией. Эти сборный попали в число несеяных команд. Стыковые игры пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября. Для выхода в финальную часть чемпионата мира надо обыграть двух соперников.

Уже известно, что матч с первым соперником россияне сыграют дома. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание национальной команды в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года.

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