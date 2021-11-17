Украину исключили из соперников России в стыковых матчах к ЧМ-2022

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить сборную Украины из списка возможных соперников национальной команды России в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года, передает сайт организации.
"Какие ограничение применяются? Сборные Украины и России будут разведены", - сообщает пресс-служба УЕФА.
В полуфинале стыкового турнира в квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией. Эти сборный попали в число несеяных команд. Стыковые игры пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября. Для выхода в финальную часть чемпионата мира надо обыграть двух соперников.
Уже известно, что матч с первым соперником россияне сыграют дома. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание национальной команды в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года.