Карпин может покинуть сборную до стыковых матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о продолжении работы с национальной командой.

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— Хорошо было бы их подольше потренировать, но это невозможно. Я бы хотел, они бы тоже хотели. Об этом можно помечтать, но это нереально.

— Вы не увидели у футболистов попыток отработать то, что было на тренировках. Видел, что это задело вас.

— Не только это. Понятно, что задело. Мы это отрабатывали, мы об этом говорили, мы об этом договорились с футболистами в сентябре. И когда нужно было попытаться это сделать, мы не сделали

— Какое состояние сейчас? Хочется ли продолжить? Есть уверенность, что вы будете тренером?

— Не знаю. Думаю. Предположить, что все, могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?

— Какая ситуация с контрактом? Он автоматически продлен?

— Да.

— А у вас есть дедлайн по мысли?