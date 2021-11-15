Россию и Украину разведут в стыковых матчах ЧМ-2022

Сборные России и Украины по футболу не смогут сыграть в стыковых матчах за право завоевать путевку на Чемпионат мира 2022 года, пишет Sportbox.ru со ссылкой на заявление УЕФА .

«Правило развода соперников по разным парам будет применено в зависимости от того, каким будет состав участников. Например, если в «стыки» выйдут Украина и Россия, вместе они не окажутся», - заявили в УЕФА.

В настоящее время российская сборная уже попала в стыки, заняв второе место в группе H. Украина в настоящее время идет третьей в группе D, у нее 9 очков. В группе лидирует французская команда (15 очков), на второй строчке сборная Финляндии с 11 очками.