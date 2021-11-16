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Карпин ответил на критику после матча России и Хорватии

Елена Прошина
44 минуты назад

Главный тренер национальной футбольной команды Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» согласился с критикой игры сборной в матче в Хорватией со стороны бывшего полузащитника «Спартака» Евгения Ловчева.

Карпин ответил на критику после матча России и Хорватии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласен полностью. Вчерашняя игра, да, это катастрофа», - сказал Карпин.

Он также назвал заявление заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о том, что футбола в России нет «мнением еще одного человека, добавив, что футбол в России есть.

«Мы играем, значит, в России он есть. Какой он – это уже другой вопрос», - уточнил Карпин.

В воскресенье сборная России в выездном заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира с командой Хорватии проиграла со счетом 0:1. В свои ворота мяч забил Федор Кудряшов.

После этого Карпин заявил, что не уверен, что сможет психологически подготовить команду к стыковым матчам.

Футбол,Татьяна Тарасова,Евгений Ловчев,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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