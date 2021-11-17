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Мостовой о возможном уходе Карпина из сборной: он не виноват в плохой игре футболистов

Газета.Ruиещё 1
57 минут назад

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своего поста, передает "Евро-Футбол".

Мостовой высказался о возможном уходе Карпина из сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После одного из матчей он сказал, что вина лежит на нем. На поле играли футболисты, играли плохо. Он не виноват в этом. Но если он все-таки решит уйти, ну, придет другой, какая разница?" - сказал Мостовой.

Встреча между сборными Хорватии и России, прошедшая в Сплите 14 ноября, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом на 81-й минуте отметился Федор Кудряшов. По итогам отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России, набравшая 22 очка, заняла второе место в группе H. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира. Сборная Хорватии с 23 баллами стала первой и напрямую вышла в групповой этап мундиаля. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением об игре сборной России в матче десятого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против команды Хорватии.

Футбол,Александр Мостовой,Валерий Карпин,Федор Кудряшов,Владимир Жириновский,СБОРНАЯ РОССИИ,ЛДПР,Спартак,Евро-футбол.Ру,
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