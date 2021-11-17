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«Фиорентина» задумалась над расторжением контракта с Кокориным

Lenta.ruиещё 9
35 минут назад

В руководстве «Фиорентины» задумались над расторжением контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает Fiorentina News.

"Фиорентина" может расторгнуть контракт с Кокориным
Фото: ТАССТАСС

«Фиорентина» намерена расстаться с 30-летним форвардом, который лишь трижды появился на поле в рамках чемпионата Италии в нынешнем сезоне. Рассматриваются два варианта: аренда или расторжение контракта. Соглашение с игроком действует до лета 2024 года.

29 октября СМИ сообщили, что «Фиорентина» в скором времени может отдать Кокорина в аренду. Однако в самом клубе эту информацию опровергли.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011-го по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.

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