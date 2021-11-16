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"Фиорентина" хочет расторгнуть контракт с Кокориным

Газета.Ru
39 минут назад

"Фиорентина" намерена расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, сообщает Fiorentina.it. По информации источника, у итальянского клуба не получается найти варианты с продажей или арендой россиянина, поэтому руководство "фиалок" хочет расторгнуть контракт с форвардом.

"Фиорентина" расторгнет контракт с Кокориным
Фото: TwitterTwitter

В текущем сезоне Кокорин провел за "Фиорентину" 27 минут, не отметившись результативными действиями. Кокорин перешел в итальянскую команду из московского "Спартака" зимой 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" планирует отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. По информации источника, на его место "фиалки" планируют приобрести нового нападающего.

В летнее трансферное окно поднимался вопрос о расставании с россиянином, однако тогда руководство хотело любой ценой добиться того, чтобы 30-летний футболист набрал свою лучшую форму. Кроме того, Кокорин не создавал проблем в плане отношения к делу и поведения.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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