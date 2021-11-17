Определились десять участников ЧМ-2022 от Европы

Сборные Нидерландов, Дании, Сербии, Хорватии, Швейцарии, Испании, Англии, Хорватии, Франции и Германии были отобраны на чемпионат мира 2022 года. Соревнование пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря 2022 года. Об этом пишет «Газета.ру».

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Как уточняет издание, в Катар от Европы отправятся еще три команды, они будут отобраны по итогам стыковых матчей.

В полуфинале стыкового турнира в квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России может столкнуться с Польшей, Турцией, Австрией, Северной Македонией или Чехией. Сборные этих стран оказались в числе несеяных команд. Кроме того в число несеяных команд попала сборная Украины, но команда не сможет сыграть с россиянами в связи со сложной политической обстановкой между странами.

В числе сеяных команд оказались национальные команды Шотландии, Португалии, Швеции, Италии, России и Уэльса.

Стыковые игры пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября. Для выхода в финал чемпионата мира необходимо одержать победу над двумя соперниками. По информации издания, матч с первым соперником россияне сыграют на своей территории.