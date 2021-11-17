Видаль ударил соперника ногой в голову и был удален

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль отличился грубой игрой в матче квалификации чемпионата мира — 2022 с Эквадором (0:2). На 13-й минуте встречи Видаль прямой ногой влетел в голову защитнику эквадорцев Феликсу Торресу, пытаясь сыграть в мяч. Арбитр Фернандо Рапальини показал хавбеку «Интера» красную карточку.

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Из-за дисквалификации Видаль пропустит матч квалификации с Аргентиной. Он состоится в январе следующего года.