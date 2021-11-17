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Видаль был удалён в матче отбора на ЧМ-2022 за удар ногой в голову сопернику

Чемпионат.com
13 минут назад

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль отличился грубой игрой в матче квалификации чемпионата мира — 2022 с Эквадором (0:2). На 13-й минуте встречи Видаль прямой ногой влетел в голову защитнику эквадорцев Феликсу Торресу, пытаясь сыграть в мяч. Арбитр Фернандо Рапальини показал хавбеку «Интера» красную карточку.

Видаль ударил соперника ногой в голову и был удален
Фото: InstagramInstagram

Из-за дисквалификации Видаль пропустит матч квалификации с Аргентиной. Он состоится в январе следующего года.

Сборная Чили прервала трёхматчевую серию побед подряд в отборочной стадии ЧМ-2022. Команда находится на шестом месте, набрав 16 очков. Эквадор, в свою очередь, одержал вторую победу кряду. Команда, набрав 23 очка, занимает третье место. Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Футбол,Артуро Видаль,
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