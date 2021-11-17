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Губерниев назвал дураками перевернувших российский флаг украинских фанатов

Газета.Ru
41 минуту назад

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападении боснийских фанатов на болельщиков сборной Украины во время матча восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех соревнованиях. Есть такое выражение — без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой», — цитирует журналиста Sport24.

Потасовка произошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» на трибуне за воротами. Украинские фанаты принесли на сектор и вывесили вверх ногами российский триколор. По мнению журналистов, болельщики команды Боснии и Герцеговины из-за расположения цветов решили, что это флаг Сербии, и полезли в потасовку.

На украинских фанатов напали в Боснии после антироссийской провокации

Встреча между сборными Боснии и Герцеговины и Украины прошла 16 ноября и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

Ранее было опубликовано видео инцидента в Боснии и Герцеговине.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Артем Довбик,Александр Зинченко,
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