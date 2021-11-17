«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех соревнованиях. Есть такое выражение — без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой», — цитирует журналиста Sport24.