Губерниев о заявлении Карпина: «Зря, конечно, все он это сказал»

Заявление Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России пошатнуло психологическое равновесие команды, уверен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
«Тревожит, как будет реагировать общественность и, самое главное, команда на слова Карпина, даже если он останется работать. Зря, конечно, все он это сказал. Должна быть безусловная уверенность в тренере. Когда есть червячок сомнения, он способен даже дерево огромное уронить», - сказал Губерниев.
По словам комментатора, даже после поражения от Хорватии у россиян была «теплота к тренеру, к сборной», но ее стало меньше после заявления Карпина о возможном уходе с поста до начала стыковых матчей.
При этом журналист выразил уверенность, что Карпин может исправить ситуацию и «включить батареи обогрева на полную катушку».
После поражения российских футболистов в решающем матче группового этапа отбора на Чемпионат мира - 2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин сообщил, что задумался, есть ли необходимость оставаться в должности главного тренера сборной перед стыковыми матчами. В РФС, комментируя это заявление, напомнили, что контракт Карпина предполагает автоматическое продление до марта 2022 года в случае выхода команды в стыковые матчи.