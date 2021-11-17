Губерниев о заявлении Карпина: «Зря, конечно, все он это сказал»

Заявление Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России пошатнуло психологическое равновесие команды, уверен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

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«Тревожит, как будет реагировать общественность и, самое главное, команда на слова Карпина, даже если он останется работать. Зря, конечно, все он это сказал. Должна быть безусловная уверенность в тренере. Когда есть червячок сомнения, он способен даже дерево огромное уронить», - сказал Губерниев.

По словам комментатора, даже после поражения от Хорватии у россиян была «теплота к тренеру, к сборной», но ее стало меньше после заявления Карпина о возможном уходе с поста до начала стыковых матчей.

При этом журналист выразил уверенность, что Карпин может исправить ситуацию и «включить батареи обогрева на полную катушку».