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Скончался бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Экс-игрок «Крыльев Советов» скончался от COVID в 42 года
Фото: ФК «Крылья Советов»ФК «Крылья Советов»

«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами...» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ковба находится в реанимации с коронавирусом.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009=й, а также с 2010-го по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.

Футбол,Денис Ковба,Крылья Советов,
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