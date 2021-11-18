Экс-игрок «Крыльев Советов» скончался от COVID в 42 года

«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами...» — говорится в сообщении.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009=й, а также с 2010-го по 2011 год. В составе самарского клуба полузащитник провел 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач. Вместе с самарцами 42-летний белорус становился бронзовым призером чемпионата России.