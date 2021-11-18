Суд освободил под залог фаната «Спартака» Коршунова

Экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова отпустили под залог в 1 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «112», решение об изменении меры пресечения принял следователь.

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Напомним, что причиной для задержания конфликт, который произошел 20 октября после завершения матча «Спартак» — «Лестер» в Москве. Тогда Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щеголева. Мужчина сперва попросил не снимать его, а после начал бить Щеголева. Корреспонденту потребовалась медпомощь — ему пришлось обратиться в травмпункт, где врачи зафиксировали ушибы.

После драки Коршунова доставили в отдел полиции для разбирательств, а 21 октября суд назначил штраф в 5 тыс. рублей и запретил в течение двух лет посещать спортивные соревнования. В суде добавили, что Коршунов был пьян, оскорблял Щеголева, а также требовал прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитации на посещение матча.

Позднее следственный комитет возбудил против фаната уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности. По сообщениям, Коршунов вел себя агрессивно на допросе, хамил следователю и ругался матом. Позднее суд арестовал его.