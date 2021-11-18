Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Экс-главу фанатов «Спартака» отпустили под залог в 1 млн рублей

Елена Прошина
1 час назад

Экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова отпустили под залог в 1 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «112», решение об изменении меры пресечения принял следователь.

Суд освободил под залог фаната «Спартака» Коршунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что причиной для задержания конфликт, который произошел 20 октября после завершения матча «Спартак» — «Лестер» в Москве. Тогда Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щеголева. Мужчина сперва попросил не снимать его, а после начал бить Щеголева. Корреспонденту потребовалась медпомощь — ему пришлось обратиться в травмпункт, где врачи зафиксировали ушибы.

После драки Коршунова доставили в отдел полиции для разбирательств, а 21 октября суд назначил штраф в 5 тыс. рублей и запретил в течение двух лет посещать спортивные соревнования. В суде добавили, что Коршунов был пьян, оскорблял Щеголева, а также требовал прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитации на посещение матча.

Позднее следственный комитет возбудил против фаната уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности. По сообщениям, Коршунов вел себя агрессивно на допросе, хамил следователю и ругался матом. Позднее суд арестовал его.

Сам Коршунов возглавлял официальный фан-клуб «Спартака» с 2015 по 2019 годы. Причиной его отставки стала утрата доверия из-за распределения билетов на матчи между болельщиками.

Футбол,Александр Щеголев,Спартак,СКР,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители