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Экс-голкипер сборной России Малафеев подал на развод

Газета.Ru
54 минуты назад

Бывший вратарь питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в своем Instagram опубликовал пост, в котором рассказал о своих намерениях развестись со своей женой Екатериной.

Экс-голкипер сборной России Малафеев подал на развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — написал Малафеев.

Вячеслав и Екатерина поженились в декабре 2012 года. В браке у них родился сын Алекс. Вместе они воспитывали двух детей экс-футболиста от первого брака — Ксению и Максима.

Еще в начале осени появились слухи о возможном расставании пары. Сам спортсмен в своем аккаунте рассказывал о непростых взаимоотношениях в семье. Тогда Малафеев поделился, что они с супругой больше не носят кольца и говорят о разводе.

Одной из причин стало участие экс-футболиста в шоу «Звезды в Африке», после которого его заподозрили во флирте с бывшей женой Гуфа Айзой Долматовой.

Малафеев выступал за сборную России с 2003 по 2012 годы. Вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата Европы – 2008.

Ранее он отмечал, что у нынешней сборной присутствуют психологические проблемы.

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