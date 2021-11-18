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Уткин назвал неправильным решение Зобнина попросить о снижении зарплаты

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что полузащитник Роман Зобнин попросил снизить свою зарплату в "Спартаке".

Уткин не согласился с решением Зобнина попросить о снижении зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно. Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно самому заняться благотворительностью. Роман, мы собираем деньги на двух пацанов с СМА (спинальная мышечная атрофия). Они погибнут без нас" — написал Уткин в своем telegram-канале.

Сообщалось, что 27-летний полузащитник сам попросил руководство красно-белых уменьшить свою зарплату. Нынешний оклад футболиста составляет €2 млн в год. Контракт с футболистом рассчитан до июня 2024 года. По данным Transfermarkt Зобнин является третьим игроком команды по рыночной стоимости. Его опережают только шведский нападающий Джордан Ларссон и голландец Квинси Промес.

Ранее агент Зобнина прокомментировал информацию о снижении зарплаты игрока.

Футбол,Джордан Ларссон,Василий Уткин,Роман Зобнин,
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