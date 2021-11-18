Уткин не согласился с решением Зобнина попросить о снижении зарплаты

"Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно. Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно самому заняться благотворительностью. Роман, мы собираем деньги на двух пацанов с СМА (спинальная мышечная атрофия). Они погибнут без нас" — написал Уткин в своем telegram-канале.