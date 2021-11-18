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Олег Шатов покинул «Рубин» и приостановил свою игровую карьеру

Евро-футбол.Ру
29 минут назад

Официальные страницы «Рубина» в социальных сетях сообщили, что Олег Шатов покидает команду – 31-летний футболист расторг свой трудовой договор с клубом по обоюдному согласию, а также на некоторое время приостановил профессиональную карьеру.

Олег Шатов покинул «Рубин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мотивы подобного решения на данный момент пока еще неизвестны. Примечательно, что Шатов присоединился к казанской команде летом прошлого года, приняв за это время участие в 25 матчах. В конце прошлого сезона главный тренер Леонид Слуцкий заявлял, что игрок является лидером раздевалки «Рубина».

«Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!», - говорится в публикации, опубликованной пресс-службой клуба.

Футбол,Олег Шатов,Леонид Слуцкий,
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