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Футболисту «Спартака» предъявили обвинение в покушении на убийство

News.ru
1 час назад

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила обвинение полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу в попытке непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Футболист нанёс ножевое ранение своему двоюродному брату, передаёт De Telegraaf.

Футболисту «Спартака» предъявили обвинение в покушении на убийство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник сообщает, что Промес ударил ножом двоюродного брата в колено. Это произошло в прошлом году на семейной вечеринке. 13 декабря 2020 года Промес был арестован. Футболиста отпустили через несколько дней, но он остался в статусе подозреваемого. В «Спартаке» информацию о предъявлении Промесу обвинений пока не комментировали. Сам полузащитник обвинения в свой адрес отрицает.

Согласно законодательству Нидерландов, за нанесение ножевых ранений положено тюремное заключение на срок от 24 до 42 месяцев. Когда состоится суд, пока не сообщается.

С февраля 2021 года Квинси Промес вернулся в «Спартак». За московскую команду в период с 2014 по 2019 года.

Ранее сообщалось, суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, который обвиняется в воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Сумма залога составила один млн рублей.

Футбол,Квинси Промес,Спартак,
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