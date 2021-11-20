В "Монако" отреагировали на новость о возможной продаже Головина

Вице-президент "Монако" Олег Петров прокомментировал новость о том, что клуб запросил £46 млн у английского "Эвертона" за российского форварда Александра Головина, передает Metaratings.ru.
"Монако" запросило 46 млн у "Эвертона"? Это все неправда, это не так, мы ничего не запрашивали у английского клуба. Сейчас мы не готовы продать Головина", - сказал Петров.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 россиянин провел семь матчей, в которых оформил на свой счет два мяча и отдал одну результативную передачу. В турнирной таблице чемпионата Франции подопечные Нико Ковача занимают шестую строчку, имея в своем активе 14 очков.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет €28 млн. Ранее спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс заявил, что английский клуб не заинтересован в приобретении российского полузащитника "Монако" Александра Головина.