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В "Монако" отреагировали на новость о возможной продаже Головина

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Вице-президент "Монако" Олег Петров прокомментировал новость о том, что клуб запросил £46 млн у английского "Эвертона" за российского форварда Александра Головина, передает Metaratings.ru.

В "Монако" отреагировали на новость о возможной продаже Головина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Монако" запросило 46 млн у "Эвертона"? Это все неправда, это не так, мы ничего не запрашивали у английского клуба. Сейчас мы не готовы продать Головина", - сказал Петров.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 россиянин провел семь матчей, в которых оформил на свой счет два мяча и отдал одну результативную передачу. В турнирной таблице чемпионата Франции подопечные Нико Ковача занимают шестую строчку, имея в своем активе 14 очков.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет €28 млн. Ранее спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс заявил, что английский клуб не заинтересован в приобретении российского полузащитника "Монако" Александра Головина.

Футбол,Нико Ковач,Олег Петров,Александр Головин,
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